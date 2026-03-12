Глава Минобороны Британии: за методами Ирана стоит "скрытая рука" Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что за военными методами Ирана стоит "скрытая рука" правителя России Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Его заявление прозвучало после ночной атаки беспилотников на военную базу в Эрбиле в Ираке, где дислоцируются западные силы.

По словам Хили, британская разведка зафиксировала, что иранские операторы дронов и их прокси-группы все чаще перенимают тактику, которую Россия использует в войне против Украины.

Генерал-лейтенант Ник Перри сообщил, что Россия передает Ирану тактические советы по управлению БпЛА. Иранские пилоты начали запускать дроны на значительно меньшей высоте. Это делает их более сложными для обнаружения и более эффективными при поражении целей.

Ночью несколько дронов атаковали военную базу в Эрбиле, где базировались и британские военнослужащие. Британская команда противодействия дронам сбила два беспилотника, обошлось без пострадавших среди британцев.

Хили подчеркнул, что Путин является единственным мировым лидером, который получает прямую выгоду от обострения на Ближнем Востоке.

"Я думаю, никто не удивится, что за некоторыми иранскими тактиками и, возможно, за некоторыми их возможностями стоит скрытая рука Путина", – отметил министр.

Ранее источники сообщили, что Россия помогает Ирану в войне, предоставляя разведданные о военных целях США.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его не волнует тот факт, что Иран получает от России разведывательные данные.

В дроне-камикадзе, который атаковал британскую авиабазу на Кипре, нашли комплектующие российского производства.