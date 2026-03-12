"Президент втратив шанс": Туск скликає екстрене засідання уряду через вето Навроцького 

Польський уряд у п’ятницю збереться на екстрене засідання, щоб дати відповідь на рішення президента Кароля Навроцького накласти вето на участь Польщі у кредитній програмі ЄС із переозброєння.

Про це повідомив прем’єр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Туск написав, що "президент втратив шанс проявити себе як патріот". "Соромно! Завтра о 9 ранку відповідь польського уряду на надзвичайному засіданні Ради міністрів", – зазначив глава уряду Польщі.

Навроцький оголосив 12 березня, що заветує закон про участь Польщі у програмі ЄС SAFE, за якою країна претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Навроцький заявив, що не підпише закон, який зачіпає суверенітет, незалежність, економічну та військову безпеку Польщі. Також він переймався тим, що на плечі польського населення ляжуть важкі борги.

Навроцький зазначив, що представив "реальну альтернативу" єврокредиту SAFE – польський SAFE 0%.

Уряд Туска стверджує, що пропозиція Навроцького є непрацездатною та призведе до затримки термінових військових закупівель. Він також наполягає, що вето лише обмежить застосування кредиту SAFE, а не повністю зірве його.

53% поляків вважають, що президент має схвалити закон про участь Польщі у програмі SAFE.

