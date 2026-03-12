"Президент упустил шанс": Туск созывает экстренное заседание правительства из-за вето Навроцкого

Польское правительство в пятницу соберется на экстренное заседание, чтобы ответить на решение президента Кароля Навроцкого наложить вето на участие Польши в кредитной программе ЕС по перевооружению.

Об этом сообщил премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Туск написал, что "президент упустил шанс проявить себя как патриот". "Стыдно! Завтра в 9 утра ответ польского правительства на чрезвычайном заседании Совета министров", – отметил глава правительства Польши.

Навроцкий объявил 12 марта, что заветирует закон об участии Польши в программе ЕС SAFE, по которой страна претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

Навроцкий заявил, что не подпишет закон, который затрагивает суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность Польши. Также он беспокоился о том, что на плечи польского населения лягут тяжелые долги.

Навроцкий отметил, что представил "реальную альтернативу" еврокредиту SAFE – польский SAFE 0%.

Правительство Туска утверждает, что предложение Навроцкого является неработоспособным и приведет к задержке срочных военных закупок. Он также настаивает, что вето лишь ограничит применение кредита SAFE, а не полностью сорвет его.

53% поляков считают, что президент должен одобрить закон об участии Польши в программе SAFE.

Читайте подробнее в материале "Европейской правды": Ненужные средства? Почему Польша может остаться без кредитов ЕС на перевооружение.