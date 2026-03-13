FT: США исчерпали "годы" запасов критически важных боеприпасов во время войны в Иране

Администрация США за почти две недели войны с Ираном исчерпала "годы" запасов критически важных вооружений и боеприпасов, в частности дальнобойных ракет, что подпитывает обеспокоенность ростом стоимости конфликта и способностью страны пополнять свои запасы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.

По словам источников, быстрое истощение вооружения касалось современных ракет дальнего радиуса действия "Томагавк".

Центр международных и стратегических исследований подсчитал, что США использовали 168 "Томагавков" за первые 100 часов войны против Ирана, которая началась 28 февраля.

"Это "огромные расходы „Томагавков". ВМС будут ощущать эти расходы в течение нескольких лет", – отметил источник.

Ожидается, что Пентагон в ближайшие дни подаст официальный запрос в Белый дом и Конгресс о дополнительных расходах на военные нужды в размере до 50 миллиардов долларов. Любой дополнительный законопроект о финансировании войны в Иране может столкнуться с противоречиями в Палате представителей и Сенате.

Ожидается, что законодатели-демократы, вероятно, будут против выделения больших средств Пентагону. Демократы неоднократно критиковали президента США Дональда Трампа за то, что он не обратился к Конгрессу, чтобы тот одобрил начало военной операции.

Сенатор-демократ Лиза Мурковски напомнила, как администрации США годами объясняли Украине и европейским партнерам, что не могут предоставлять Киеву больше вооружения из-за риска истощения своих запасов.

"Учитывая уровень запасов, которые [американские операции в Иране] ежедневно расходуют, я думаю, что у нас всех есть основания задать уместные вопросы о том, как мы справляемся с боеприпасами", – добавила Мурковски.

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа оценивают расходы на первые шесть дней войны против Ирана в 11,3 млрд долларов.

Дональд Трамп 11 марта заявил журналистам, что война с Ираном является одновременно войной и "экскурсией" и выразил уверенность, что она скоро закончится.

В то же время неофициально поступает информация, что советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

