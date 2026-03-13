В Британии пообещали не ослаблять санкции против РФ вслед за США

Великобритания не будет ослаблять санкций в отношении российской нефти, как это сделали Соединенные Штаты на фоне глобального роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр энергетики Британии Майкл Шенкс, передает BBC.

Министр не критиковал администрацию США за такой шаг, но назвал его неприемлемым для Британии.

"Мы совершенно не можем допустить, чтобы Путин сидел в Кремле и рассматривал это как возможность инвестировать в военную машину", – заявил Шенкс.

Министр также предположил, что Россия использует энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке, как возможность улучшить свое экономическое положение.

"Великобритания четко заявила, что наши санкции против России остаются в силе... Я подозреваю, что в Кремле они рассматривают это как возможность исправить часть своей неблагополучной экономики", – добавил чиновник.

Его заявления прозвучали на фоне решения США снять санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море. Исключение для этой нефти будет действовать до 11 апреля.

Из-за войны на Ближнем Востоке, которая вызвала рост мировых цен на топливо, США разрешили Индии на месяц возобновить покупку российской нефти, а также объявили о частичном высвобождении своих нефтяных резервов для стабилизации мировых цен.

Цены на нефть снова упали ниже 100 долларов за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.