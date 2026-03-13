Швеция начала расследование против российского капитана задержанного танкера
Прокуратура Швеции объявила о предварительном расследовании против российского капитана судна Sea Owl 1, которого подозревают в причастности к "теневому флоту" РФ и который был задержан накануне.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении государственной прокуратуры Швеции.
По данным прокуратуры, гражданина России подозревают в использовании поддельного документа, "серьезном правонарушении" и других нарушениях Морского кодекса.
Правоохранители продолжают следственные действия на борту судна и проводят допросы членов экипажа.
Сначала подозрения касались нарушения морского законодательства и несоответствия судна требованиям мореходности. Но в процессе обысков у следствия возникли подозрения относительно других преступлений. Деталей дела пока не разглашают.
Как сообщалось, Швеция в четверг второй раз за эту неделю остановила в своих водах танкер, который может принадлежать к "теневому флоту" России. Судно использовало флаг Коморских островов.
6 марта Швеция остановила и задержала в водах Балтийского моря судно Caffa по подозрениям в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. Российского капитана судна в итоге взяли под арест.
Сообщалось, что Великобритания и союзники обсуждают варианты военной борьбы с "теневым флотом" РФ.