Швеция начала расследование против российского капитана задержанного танкера

Прокуратура Швеции объявила о предварительном расследовании против российского капитана судна Sea Owl 1, которого подозревают в причастности к "теневому флоту" РФ и который был задержан накануне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении государственной прокуратуры Швеции.

По данным прокуратуры, гражданина России подозревают в использовании поддельного документа, "серьезном правонарушении" и других нарушениях Морского кодекса.

Правоохранители продолжают следственные действия на борту судна и проводят допросы членов экипажа.

Сначала подозрения касались нарушения морского законодательства и несоответствия судна требованиям мореходности. Но в процессе обысков у следствия возникли подозрения относительно других преступлений. Деталей дела пока не разглашают.

Как сообщалось, Швеция в четверг второй раз за эту неделю остановила в своих водах танкер, который может принадлежать к "теневому флоту" России. Судно использовало флаг Коморских островов.

6 марта Швеция остановила и задержала в водах Балтийского моря судно Caffa по подозрениям в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. Российского капитана судна в итоге взяли под арест.

Сообщалось, что Великобритания и союзники обсуждают варианты военной борьбы с "теневым флотом" РФ.