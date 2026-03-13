Укр Рус Eng

Кошта об ослаблении санкций: это дает России ресурсы на войну

Новости — Пятница, 13 марта 2026, 13:55 — Ольга Ковальчук

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность решением США ослабить некоторые санкции против России для сбалансирования мировых цен на нефть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кошта написал в X.

Глава Евросовета подчеркнул, что одностороннее решение Вашингтона ослабить санкции против России непосредственно влияет на европейскую безопасность.

Кошта напомнил, что экономическое давление на Москву является решающим для того, чтобы заставить ее согласиться на серьезные переговоры о завершении войны.

"Ослабление санкций увеличивает ресурсы России для ведения войны агрессии против Украины", – добавил он.

Так Кошта прокомментировал решение администрации Соединенных Штатов временно снять санкции с российской нефти, которая в настоящее время уже находится на танкерах в море.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что узнал о решении США об отмене нефтяных санкций против России только утром 13 марта, а также назвал этот шаг неправильным.

Между тем в украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море, поможет России воевать дольше.

На фоне этого Великобритания заявила, что не будет ослаблять санкций в отношении российской нефти.

Антониу Кошта США санкции
