ЗМІ: деякі країни ЄС розмовляють з Іраном щодо безпеки суден в Ормузькій протоці

Деякі європейські країни розпочали переговори з Іраном, аби укласти угоду, яка буде гарантувати безпечний прохід їхніх суден через Ормузьку протоку.

Про це Financial Times повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, європейські столиці розпочали попередні переговори, намагаючись відновити експорт нафти та газу без розширення конфлікту. Співрозмовники стверджують, що мова йде зокрема про Францію та Італію.

Поставки через вузьку протоку біля входу в Перську затоку, через яку зазвичай проходить близько п'ятої частини світового обсягу нафти та скрапленого природного газу, є незначними після іранських атак на танкери та обіцянки нового верховного лідера країни тримати її закритою.

Двоє ознайомлених співрозмовників підкреслили, що немає жодних гарантій, що переговори просунуться вперед або що Іран готовий вести переговори з цього питання.

Втім, за словами одного зі співрозмовників, деякі європейські столиці висловили опозицію щодо цих зусиль.

"Дехто вважає, що нам потрібно розмовляти з іранцями. Але [країни ЄС] мають дуже різні погляди на це, що ускладнює ситуацію", – сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння таким рішенням Вашингтона, заявивши, що це збільшить ресурси Росії для продовження її війни проти України.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дізнався про рішення США щодо часткового скасування нафтових санкцій проти Росії лише вранці 13 березня, а також назвав цей крок неправильним.