СМИ: ряд стран ЕС обсуждают с Ираном безопасность судов в Ормузском проливе

Некоторые европейские страны начали переговоры с Ираном, чтобы заключить соглашение, которое будет гарантировать безопасный проход их судов через Ормузский пролив.

Об этом Financial Times сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, европейские столицы начали предварительные переговоры, пытаясь восстановить экспорт нефти и газа без расширения конфликта. Собеседники утверждают, что речь идет, в частности, о Франции и Италии.

Поставки через узкий пролив у входа в Персидский залив, через который обычно проходит около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа, незначительны после иранских атак на танкеры и обещания нового верховного лидера страны держать его закрытым.

Двое ознакомленных собеседников подчеркнули, что нет никаких гарантий, что переговоры продвинутся вперед или что Иран готов вести переговоры по этому вопросу.

Впрочем, по словам одного из собеседников, некоторые европейские столицы выразили оппозицию в отношении этих усилий.

"Некоторые считают, что нам нужно разговаривать с иранцами. Но [страны ЕС] имеют очень разные взгляды на это, что усложняет ситуацию", – сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море.

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что узнал о решении США о частичной отмене нефтяных санкций против России только утром 13 марта, а также назвал этот шаг неправильным.