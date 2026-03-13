В Нидерландах арестовали 4 подозреваемых в поджоге синагоги в Роттердаме
Полиция Нидерландов арестовала четырех подозреваемых в поджоге и взрыве синагоги в Роттердаме.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.
Один из подозреваемых – несовершеннолетний (17 лет), одному – 18 и двум – 19 лет. Они из Тилбурга. Четверо из них были в машине и были арестованы прошлой ночью.
Подозреваемые были арестованы возле другой синагоги. По словам полиции, автомобиль привлек к себе внимание своим поведением во время движения. О какой именно синагоге идет речь, не сообщается. Водитель автомобиля совпадает с описанием подозреваемого во взрыве.
По словам полиции, пока непонятно, планировали ли они поджечь другую синагогу или взорвать взрывчатку.
Министр юстиции и безопасности Давид ван Вел назвал поджог "ужасной новостью".
Он также говорит о "запугивании и насилии против еврейской общины".
По словам ван Вела, "очень вероятно, что это антисемитский инцидент". "Это снова приводит к большому страху в еврейской общине и по всем Нидерландам", – заявил премьер-министр Роб Йеттен на своей еженедельной пресс-конференции. Он считает, что в Нидерландах "нет места запугиванию, ненависти или насилию против любого религиозного меньшинства".
Напомним, сообщение о пожаре поступило в 3:45 утра. Огонь не успел нанести серьезный ущерб, однако следы пожара хорошо заметны на входной двери.
В минувшее воскресенье произошел взрыв в синагоге в бельгийском городе Льеж.
В столице Норвегии Осло возле синагоги задержали двух человек и предъявили им обвинения, связанные с неправомерным обращением с оружием или взрывчатыми веществами.
Кроме того, ночью 8 марта произошел взрыв при входе в посольство США в Осло, в связи с инцидентом задержали трех братьев.