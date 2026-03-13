Лукашенко пригрозив "Орєшніком" Україні, Польщі і країнам Балтії

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко прокоментував заяви з України, що розгорнутий на території Білорусі ракетний комплекс "Орєшнік" НАТО має вважати законною ціллю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє білоруське держагентство БЕЛТА.

"Це навіть не інфопривід. Це дурість справжнісінька, і дурні про це говорять. Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим "Орєшніком" по Вільнюсу, Варшаві або по Києву. Борони боже. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не бахнув "Орєшнік", ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Давайте по-людськи вирішувати питання", – сказав Лукашенко.

При цьому він запевнив, що в жодному разі не погрожує.

"Думаєте, якщо вони законною ціллю вважатимуть об'єкти на території Білорусі, я буду спати і спостерігати? 70 км можу, 200 км. У нас є чим дістати. Тому я б їм радив не базікати язиком і не патякати. Вважають "Орєшнік" законною метою – будь ласка", – сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський висловлював переконання, що НАТО має розглядати розміщені РФ на території Білорусі ракети середньої дальності "Орєшнік" як легітимну воєнну ціль.

Як відомо, у грудні Лукашенко повідомив про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу "Орєшнік".

Після цього Зеленський заявив, що очікує від західних партнерів більшого тиску на Росію.