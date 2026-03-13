Лукашенко пригрозил "Орешником" Украине, Польше и странам Балтии

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявления из Украины, что развернутый на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник" НАТО должен считать законной целью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.

"Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и дураки об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Боже упаси. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", – сказал Лукашенко.

При этом он заверил, что ни в коем случае не угрожает.

"Думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать? 70 км могу, 200 км. У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не болтать языком и не трепаться. Считают "Орешник" законной целью – пожалуйста", – сказал Лукашенко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выражал убеждение, что НАТО следует рассматривать размещенные РФ на территории Беларуси ракеты средней дальности "Орешник" как легитимную военную цель.

Как известно, в декабре Лукашенко сообщил о взятии на боевое дежурство российского ракетного комплекса "Орешник".

После этого Зеленский заявил, что ожидает от западных партнеров большего давления на Россию.