Мерц призвал как можно скорее прекратить войну в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к скорейшему прекращению войны с Ираном, предупредив, что конфликт уже наносит ущерб экономикам, в том числе и немецкой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Мерц отметил, что его правительство и другие страны используют все дипломатические каналы, чтобы попытаться прекратить конфликт.

"Мы надеемся, что найдем способы как можно скорее прекратить эту войну, поскольку она никому не приносит пользы, а наносит ущерб многим, в том числе нам в экономическом плане", – сказал Мерц, выступая в Норвегии вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стмйре и премьер-министром Канады Марком Карни.

Он добавил, что на опасения по поводу стратегии Вашингтона по прекращению войны "на самом деле не получили ответа".

"Позвольте мне еще раз четко заявить: Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим становиться ее участником", – подчеркнул Мерц во время визита на космодром Андоя.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп во время виртуальной встречи лидеров "Группы семи" заявил им, что Иран готовится объявить капитуляцию.

По данным источников, советники президента США якобы призывают егобыстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.