Виктор Ющенко написал письмо Виктору Орбану: еще не поздно вернуться к свету

Третий президент Украины Виктор Ющенко написал открытое письмо премьеру Венгрии, в котором призвал того вернуться к европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические соглашения.

Текст письма Ющенко разместил в Facebook, передает "Европейская правда".

Он проиллюстрировал сообщение совместной фотографией 1999 года.

"Мы стоим рядом во времена, когда будущее нашего региона казалось нам общим, понятным и светлым. Тогда мы вместе верили, что свобода – это не просто слово, а высший дар, за который стоит бороться. Я помню тебя другим. Я помню лидера, который понимал цену достоинства и знал, что такое освобождение от имперского гнета", – отметил Ющенко.

"Сегодня я смотрю на твои действия и спрашиваю себя: где делся тот Виктор? Как случилось, что человек, который видел становление свободной Венгрии, сегодня подыгрывает силам, которые хотят уничтожить свободу соседа?", – спросил он.

Экс-президент подчеркнул, что политика – это не только цифры, выгода или газ, а прежде всего ценности. А выбирая сторону агрессора, он предает не только Украину, но и память собственного народа, который знает, что такое советские танки на улицах Будапешта.

"Виктор, остановись и вспомни, кем ты был. История – суровый судья. Она не прощает тех, кто молчал или помогал злу во времена великих испытаний. Еще не поздно вернуться к свету, к настоящему европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические соглашения", – написал Ющенко.

Напомним, в начале марта Путин в разговоре с Орбаном похвалил его за политику в отношении Украины

По данным СМИ, Кремль напрямую присоединился к выборам у Орбана, в Венгрии действуют политтехнологи РФ