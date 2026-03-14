Украина показала представителям 31 страны материалы об атаках РФ на "Дружбу" и их последствиях

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с МИД провели брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий, на котором представили исчерпывающие материалы о российских атаках на инфраструктуру нефтепровода "Дружба".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий, передает "Европейская правда".

Он сообщил, что во встрече приняли участие представители 31 государства, в частности стран G7 и европейских партнеров Украины.

"Представили исчерпывающие материалы о характере атаки и ее последствиях, в частности фото– и видеозаписи с места происшествия. Также подробно проинформировали дипломатов о вызовах, с которыми сталкиваются наши коллеги", – рассказал Корецкий.

Он отметил, что восстановление подобной инфраструктуры является сложным технологическим процессом, требующим времени, специализированного оборудования и работы в условиях постоянных угроз повторных российских ударов.

По словам Корецкого, "Нафтогаз" вместе с МИД продолжает информировать международных партнеров о последствиях российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и о ходе восстановительных работ.

Принимали ли во встрече участие венгерские эксперты, которые, по словам премьера Виктора Орбана, несколько дней находятся в Киеве, или венгерские дипломаты, не уточняется.

Напомним, 11 марта в Украину прибыла венгерская делегация с целью выяснить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД Украины отметили, что делегация не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Впоследствии появился документ в подтверждение того, что украинская сторона не согласовала этот визит в таком виде, как хотели в Будапеште.