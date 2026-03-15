Трамп рассказал, когда будут возобновлены санкции США против российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции в отношении российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент сказал в телефонном интервью NBC News.

Трамп, который в 2024 году неоднократно критиковал тогдашнего президента Джо Байдена за высокие цены на бензин, отверг опасения относительно того, может ли рост цен на бензин в США навредить республиканцам на предстоящих промежуточных выборах.

"Нефти и газа так много – их там огромное количество, но, знаете, поставки немного затруднены. Они очень скоро будут разблокированы", – добавил президент.

На прямой вопрос о том, могут ли цены на бензин повлиять на промежуточные выборы, Трамп ответил: "Я абсолютно не беспокоюсь. Единственное, что я хочу сделать, – это убедиться, что Иран никогда больше не сможет быть задирой на Ближнем Востоке".

Отвечая на вопрос о своем решении временно отменить некоторые санкции в отношении российской нефти на фоне роста мировых цен, президент сказал: "Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу, чтобы была нефть".

Он добавил, что эти санкции "будут восстановлены, как только кризис закончится".

Как известно, Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. В США объяснили такое решение глобальным ростом цен на нефть вследствие войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.