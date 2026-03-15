Трамп засумнівався, чи живий новий верховний лідер Ірану

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо того, чи живий новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, після того як у четвер Хаменеї не з’явився перед камерами, щоб виступити зі своєю першою заявою у новій ролі.

Про це Трамп заявив у телефонному інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

У письмовій заяві Хаменеї, син вбитого попередника аятоли Алі Хаменеї, пообіцяв продовжувати блокувати Ормузьку протоку та нападати на союзників США в регіоні.

"Я не знаю, чи він взагалі живий. Поки що ніхто не зміг його показати. Я чую, що він мертвий, а якщо він живий, то йому слід зробити щось дуже розумне для своєї країни, а саме здатися", – сказав Трамп.

Водночас американський президент назвав новини про його смерть "чуткою".

Міністр оборони Піт Гегсет у п’ятницю заявив, що молодший Хаменеї "поранений", і назвав його письмову заяву "слабкою".

Хаменеї був призначений новим верховним лідером на початку цього тижня після того, як перші удари США та Ізраїлю по Ірану вбили його батька тижнем раніше.

Трамп відмовився відповідати на питання, чи є якийсь конкретний іранський лідер, якого він хотів би бачити на посаді верховного лідера, сказавши натомість: "У нас є люди, які будуть чудовими лідерами для майбутнього країни".

На запитання, чи підтримує він контакти з кимось із потенційних лідерів, президент відповів: "Я не хочу про це говорити. Я не хочу наражати їх на небезпеку".

Також Трамп повідомив про те, що американські військові завдали масованого удару по стратегічно важливому для експорту іранської нафти острову Харг.

Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.