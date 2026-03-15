Трамп усомнился, жив ли новый верховный лидер Ирана

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, жив ли новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, после того как в четверг Хаменеи не появился перед камерами, чтобы выступить со своим первым заявлением в новой роли.

Об этом Трамп заявил в телефонном интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

В письменном заявлении Хаменеи, сын убитого предшественника аятоллы Али Хаменеи, пообещал продолжать блокировать Ормузский пролив и нападать на союзников США в регионе.

"Я не знаю, жив ли он вообще. Пока что никто не смог его показать. Я слышу, что он мертв, а если он жив, то ему следует сделать что-то очень разумное для своей страны, а именно сдаться", – сказал Трамп.

В то же время американский президент назвал новости о его смерти "слухом".

Министр обороны Пит Хегсет в пятницу заявил, что младший Хаменеи "ранен", и назвал его письменное заявление "слабым".

Хаменеи был назначен новым верховным лидером в начале этой недели после того, как первые удары США и Израиля по Ирану убили его отца неделей ранее.

Трамп отказался отвечать на вопрос, есть ли какой-то конкретный иранский лидер, которого он хотел бы видеть на посту верховного лидера, сказав вместо этого: "У нас есть люди, которые будут прекрасными лидерами для будущего страны".

На вопрос, поддерживает ли он контакты с кем-либо из потенциальных лидеров, президент ответил: "Я не хочу об этом говорить. Я не хочу подвергать их опасности".

Также Трамп сообщил о том, что американские военные нанесли массированный удар по стратегически важному для экспорта иранской нефти острову Харг.

Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.