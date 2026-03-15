На передвиборчому мітингу Орбана з'явився військовий, якого Сійярто забрав із Москви

На передвиборчому мітингу партії угорського прем’єра Віктора Орбана "Фідес" у Дебрецені 7 березня з’явився український військовослужбовець, який перебував у російському полоні і якого забрав з Москви глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Коли урядове партійне видання Patrióta запитало в нього, що він передав би українському президенту Володимиру Зеленському, чоловік сказав: "Українському президенту? Смерть".

На інше запитання репортера про те, що б він сказав тим, "хто не вірить у воєнні загрози", звільнений з російського полону український військовополонений угорського походження відповів лише: "Нехай у кожній людині буде стійкість і надія".

Як відомо, господар Кремля Владімір Путін на зустрічі із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Москві пообіцяв відпустити двох військовослужбовців Збройних сил України, які мають громадянство Угорщини.

Тоді в МЗС зазначили, що українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.