На предвыборном митинге партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" в Дебрецене 7 марта появился украинский военнослужащий, который находился в российском плену и которого забрал из Москвы глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Когда правительственное партийное издание Patrióta спросило его, что бы он передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, мужчина ответил: "Украинскому президенту? Смерть".

На другой вопрос репортера о том, что бы он сказал тем, "кто не верит в военные угрозы", освобожденный из российского плена украинский военнопленный венгерского происхождения ответил лишь: "Пусть в каждом человеке будет стойкость и надежда".

Как известно, хозяин Кремля Владимир Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Москве пообещал отпустить двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые имеют гражданство Венгрии.

Тогда в МИД отметили, что украинской стороне не предоставляли информации о том, кто именно был освобожден из российского плена.