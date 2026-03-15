Зеленский договорился с Макроном об испытаниях новой системы SAMP/T против баллистики

Президент Владимир Зеленский рассказал о договоренности со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о получении новой системы противовоздушной обороны SAMP/T, способной перехватывать баллистические ракеты.

Зеленский отметил, что одной из тем его встречи с Макроном был поиск альтернативы американской системе ПВО Patriot.

"SAMP/T – это единственная на сегодня в Европе альтернатива. В этом году мы увидим, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистические ракеты. В этом году мы получим систему, которую будем тестировать против баллистики. Поэтому, если это сработает, это станет долгосрочной хорошей помощью", – сказал он.

По словам украинского президента, если SAMP/T положительно себя зарекомендует, Украина будет первой в очереди на получение новых систем.

"Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистику, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что, как только они начнут сбивать баллистику, сразу появится очередь. Поэтому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем с ними вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу", – подчеркнул он.

Также недавно Зеленский говорил о стремлении Украины получить от США лицензию на производство перехватчиков баллистических ракет.

Сообщалось также, что благодаря усилиям министра обороны Германии Украина должна "в ближайшие недели" получить более 30 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.