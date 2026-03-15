Зеленський допустив зрив переговорів Україна-США-Росія

Український президент Володимир Зеленський заявив, що анонсована тристороння зустріч між Україною, США і РФ залишається під питанням, бо російська делегація "не готова летіти в Америку".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, його цитує "Укрінформ".

Український президент нагадав, що США ініціювали перенесення зустрічі на наступний тиждень через ситуацію на Близькому Сході. Водночас, за його словами, представники РФ не готові летіти до США.

Зараз українська сторона чекає відповідь США: або вони змінять країну, або росіяни все ж полетять до США, додав президент.

При цьому Зеленський запевнив, що Україна не блокує жодної з цих ініціатив.

"Ми хочемо, щоб була тристороння зустріч. Ми вважаємо, що зустрічі важливі. Ми звільняємо людей із полону, є результати, є просування вперед. І вони говорили про середину наступного тижня як дату для зустрічі. Я не знаю, чи буде ця зустріч. Ми не маємо поки що чіткого часу і чіткої пропозиції", – сказав він.

Президент також додав, що попри небажання російської делегації летіти до США, нещодавно там побував спецпредставник глави Кремля Владіміра Путіна Киріл Дмитрієв.

"Я думаю, що приїзд Дмитрієва пов'язаний з пом’якшенням санкцій. І все. Він не пов'язаний із закінченням війни. Була відтермінована тристороння зустріч, але Дмитрієв прилетів у Маямі. Ми знаємо, що це не перша зустріч щодо питання санкцій. І я вважаю, що вони дотиснули до цього результату. Частково", – зауважив Зеленський.

Зеленський раніше заявляв, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.

Перед тим він повідомив, що у телефонній розмові з ними турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, через що процес опинився у глухому куті.