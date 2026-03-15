Зеленский допустил срыв переговоров между Украиной, США и Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что анонсированная трехсторонняя встреча между Украиной, США и РФ остается под вопросом, поскольку российская делегация "не готова лететь в Америку".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, его цитирует "Укринформ".

Украинский президент напомнил, что США инициировали перенос встречи на следующую неделю из-за ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, по его словам, представители РФ не готовы лететь в США.

Сейчас украинская сторона ждет ответа США: либо они изменят страну, либо россияне все же полетят в США, добавил президент.

При этом Зеленский заверил, что Украина не блокирует ни одну из этих инициатив.

"Мы хотим, чтобы состоялась трехсторонняя встреча. Мы считаем, что встречи важны. Мы освобождаем людей из плена, есть результаты, есть продвижение вперед. И они говорили о середине следующей недели как о дате встречи. Я не знаю, состоится ли эта встреча. У нас пока нет четкого времени и четкого предложения", – сказал он.

Президент также добавил, что, несмотря на нежелание российской делегации лететь в США, недавно там побывал спецпредставитель главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

"Я думаю, что приезд Дмитриева связан со смягчением санкций. И все. Он не связан с окончанием войны. Была отложена трехсторонняя встреча, но Дмитриев прилетел в Майами. Мы знаем, что это не первая встреча по вопросу санкций. И я считаю, что они дожали до этого результата. Частично", – отметил Зеленский.

Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за разных позиций США и России.

Перед этим он сообщил, что в телефонном разговоре с ними турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.

Между тем СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп теряет интерес к переговорам о мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины, из-за чего процесс оказался в тупике.