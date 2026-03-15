Зеленський: готовий працювати з будь-яким лідером Угорщини, який не є союзником Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий працювати з будь-яким лідером Угорщини, який не буде союзником кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, чинний уряд Угорщини поширює серед угорського суспільства антиукраїнські настрої.

"Ми в жодному разі не поширюємо негатив, ненависть або неповагу ні до людей Угорщини, ні до нацменшини, які є громадянами нашої держави. І всі це знають. На відміну від того, що відбувається в Угорщині з подачі сьогоднішнього уряду", – розповів Зеленський.

Він додав, що не може сказати, що буде якщо або коли зміниться керівництво Угорщини, але запевнив, що готовий до співпраці з будь-яким лідером, який не є союзником Путіна.

"Ми будемо працювати з будь-яким керівництвом Угорщини, з будь-якою людиною в Угорщині, яка хоче працювати, жити в мирі з Україною, не блокувати наш геополітичний вибір, бути добрими сусідами. Ми готові дружньо працювати, якщо ця людина не є союзником Путіна, саме держави-агресора", – підсумував Зеленський.

Нещодавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан пожалівся, що Україна нібито вже 19-й день продовжує шантажувати Угорщину, не поновлюючи постачання нафтопроводом "Дружба".

Як писала "Європейська правда", журналісти-розслідувачі з’ясували, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії та втручання у парламентські вибори в країні.

Зазначимо, що нові опитування громадської думки перед парламентськими виборами в Угорщині демонструють зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна "Тиса" продовжує лідирувати зі відривом у 14 відсоткових пунктів.