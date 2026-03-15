Зеленский: готов работать с любым лидером Венгрии, который не является союзником Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов работать с любым лидером Венгрии, который не будет союзником кремлевского правителя Владимира Путина.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, действующее правительство Венгрии распространяет среди венгерского общества антиукраинские настроения.

"Мы ни в коем случае не распространяем негатив, ненависть или неуважение ни к жителям Венгрии, ни к национальным меньшинствам, которые являются гражданами нашего государства. И все это знают. В отличие от того, что происходит в Венгрии по инициативе сегодняшнего правительства", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что не может сказать, что будет, если или когда сменится руководство Венгрии, но заверил, что готов к сотрудничеству с любым лидером, который не является союзником Путина.

"Мы будем работать с любым руководством Венгрии, с любым человеком в Венгрии, который хочет работать, жить в мире с Украиной, не блокировать наш геополитический выбор, быть хорошими соседями. Мы готовы дружески работать, если этот человек не является союзником Путина, именно государства-агрессора", – подытожил Зеленский.

Недавно премьер Венгрии Виктор Орбан пожаловался, что Украина якобы уже 19-й день продолжает шантажировать Венгрию, не возобновляя поставки по нефтепроводу "Дружба".

Как писала "Европейская правда", журналисты-расследователи выяснили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании и вмешательства в парламентские выборы в стране.

Отметим, что новые опросы общественного мнения перед парламентскими выборами в Венгрии демонстрируют рост поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная "Тиса" продолжает лидировать с отрывом в 14 процентных пунктов.