Премьер-министр Баварии призывает к созданию мини-АЭС в Германии

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал вернуться к атомной энергетике, а также добавил, что планирует разрешить строительство мини-АЭС в своей федеральной земле.

Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Зёдер выступил за использование инновационных модульных малых реакторов и ядерного синтеза, чтобы предотвратить "возврат к старым технологиям".

"Настало время для новой эры атомной энергетики", – сказал он.

По его словам, Германия по-прежнему нуждается в "атомной энергии, способной обеспечивать базовую нагрузку и без выбросов CO2", а также добавил, что Бавария "готова к пилотному проекту".

"Ядерная энергетика 2.0 не означает возврата к старым технологиям, а новый этап без прежних опасностей", – добавил Зёдер.

Он указал, что это включает новые модульные малые реакторы и термоядерный синтез. Он выступил за использование ядерных отходов в качестве топлива.

В 2023 году Германия завершила закрытие своей сети атомных электростанций, остановив последние реакторы и положив конец более чем шести десятилетиям использования атомной энергии.

Хотя канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сожалеет об отказе от атомной энергетики, недавно он подчеркнул, что это решение является "необратимым".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее назвала решение стран ЕС уменьшить зависимость от атомной энергетики "стратегической ошибкой".

СМИ также сообщили, что Италия рассматривает возможность возвращения к атомной энергетике спустя почти 40 лет после закрытия своего последнего атомного реактора.

Кроме того, Министерство экологии и энергетической безопасности Италии в четверг объявило о решении высвободить 9,966 миллиона баррелей нефти из своих стратегических запасов.

Ранее о планах выпустить часть своих национальных запасов нефти заявляла Германия.