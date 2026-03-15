Іран ніколи не просив США про припинення вогню чи переговори – глава МЗС

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран "ніколи не просив про припинення вогню".

Про це він заявив у неділю, 15 березня, цитує BBC, пише "Європейська правда".

Слова Арагчі прозвучали після коментарів американського президента Дональда Трампа щодо того, що Іран хотів укласти угоду, але він не був готовий погодитися на неї, "оскільки умови ще не є достатньо вигідними".

Відтак глава МЗС Ірану заявив, що Тегеран "ніколи не просив про припинення вогню", а також, що країна "навіть ніколи не просила про переговори".

"Ми не бачимо жодних підстав для переговорів з американцями, адже ми вже вели з ними переговори, коли вони вирішили напасти на нас. Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, і ми будемо продовжувати захищатися", – додав він.

Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.

