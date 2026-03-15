Иран никогда не обращался к США с просьбой о прекращении огня или переговорах – глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран "никогда не просил о прекращении огня".

Об этом он заявил в воскресенье, 15 марта, как сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Слова Арагчи прозвучали после комментариев американского президента Дональда Трампа о том, что Иран хотел заключить соглашение, но он не был готов согласиться на него, "поскольку условия еще не являются достаточно выгодными".

В ответ глава МИД Ирана заявил, что Тегеран "никогда не просил о прекращении огня", а также, что страна "даже никогда не просила о переговорах".

"Мы не видим никаких оснований для переговоров с американцами, ведь мы уже вели с ними переговоры, когда они решили напасть на нас. Это война, которую выбрали президент Трамп и Соединенные Штаты, и мы будем продолжать защищаться", – добавил он.

Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа