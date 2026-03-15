В Будапеште прошли массовые митинги Орбана и его главного соперника

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его главный соперник, лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, провели масштабные митинги в Будапеште по случаю национального праздника 15 марта, демонстрируя поддержку накануне парламентских выборов, которые должны состояться 12 апреля.

Об этом пишут Reuters и 24.hu, передает "Европейская правда".

Орбан призвал своих сторонников мобилизоваться на голосование, которое он назвал "историческим". По его словам, правящая партия "Фидес" должна превзойти свой результат на выборах 2022 года.

"Мы должны победить не так, как четыре года назад, а лучше. Нам нужно больше голосов", – заявил он.

Премьер также представил предстоящие выборы как выбор между войной и миром, обвинив оппонентов в попытках втянуть Венгрию в войну в Украине.

Оппозиция эти обвинения отвергает.

По словам Орбана, митинг его сторонников стал крупнейшим в своем роде и заполнил площадь возле парламента. В то же время оппозиционные силы собрали десятки тысяч людей на аллее, ведущей к Площади Героев.

Петер Мадяр назвал кампанию Орбана "смешной пропагандой". Выступая на Площади Героев, он заявил, что Венгрия должна оставаться частью Европейского Союза и НАТО.

"Удержать власть любой ценой – вот что для него сейчас имеет значение. Провоцировать войну, угрожать войной, разжигать войну. Это его самое мощное оружие против венгерского народа", – заявил он.

Также, как отмечается, согласно данным онлайн-трансляций, за речью Мадяра следило значительно больше людей, чем за речью премьер-министра Виктора Орбана. За речью Орбана на Facebook следили 9–10 тысяч человек, тогда как на странице премьер-министра на YouTube максимальное количество зрителей составляло 4 тысячи.

В то же время сейчас за речью Мадяра следят 44 тысячи человек в Facebook и 87 тысяч на YouTube.

Как писала "Европейская правда", журналисты-расследователи выяснили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании и вмешательства в парламентские выборы в стране.

Тем временем Орбан обвинил оппозиционную партию "Тиса" в том, что ее финансирует Украина. Он призвал журналистов добиваться публикации отчетов комитета по национальной безопасности, но они так и не получили ответов.

Отметим, что новые опросы общественного мнения перед парламентскими выборами в Венгрии демонстрируют рост поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная "Тиса" продолжает лидировать с отрывом в 14 процентных пунктов.