Министры ЕС рассмотрят возможность усиления защиты судоходства в Ормузском проливе

Министры иностранных дел ЕС обсудят в понедельник вопрос об усилении морской миссии на Ближнем Востоке, но, как ожидается, не будут принимать решения о расширении её деятельности на заблокированный Ормузский пролив.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили агентству Reuters дипломаты и чиновники.

Миссия ЕС Aspides была создана в 2024 году для защиты судов от атак со стороны хуситов из Йемена в Красном море. В настоящее время под ее прямым командованием находятся итальянское и греческое суда, а также в поддержку могут быть привлечены французское судно и еще одно итальянское.

"Разговор в понедельник будет касаться того, как привлечь больше государств-членов для предоставления дополнительных возможностей", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, пожелавший остаться анонимным.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в воскресенье, что миссия Aspides даже не эффективно выполняет свои текущие задачи.

"Вот почему я очень скептически настроен по поводу того, что расширение миссии Aspides на Ормузский пролив обеспечит большую безопасность", – сказал он в интервью немецкому телеканалу ARD.

Президент США Дональд Трамп в субботу призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, на которые повлияла блокада поставок нефти через Ормузский пролив,присоединиться к усилиям по восстановлению судоходных путей.

Франция стремится создать коалицию для обеспечения безопасности пролива после стабилизации ситуации с безопасностью, а Великобритания обсуждает различные варианты с союзниками, сообщили официальные лица.

Слишком рано говорить о том, мог ли бы ЕС в целом играть роль в такой инициативе, отмечают дипломаты и официальные лица. Любые изменения в мандате Aspides будут требовать одобрения всех 27 стран-членов ЕС.