Макрон озвучив вимоги до Ірану у телефонній розмові з президентом країни

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, у якій вимагав припинити атакувати регіон Близького Сходу та відновити свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це Макрон написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Президент Франції розповів, що закликав негайно припинити неприйнятні напади, які Іран здійснює проти країн регіону – як безпосередньо, так і через посередників, зокрема в Лівані та Іраку.

"Я нагадав йому, що Франція діє виключно в оборонних цілях, спрямованих на захист своїх інтересів, своїх регіональних партнерів та свободи судноплавства, і що неприпустимо, щоб наша країна ставала об’єктом нападів", – заявив французький лідер.

Він наголосив, що лише нова політична та безпекова система може забезпечити мир і безпеку для всіх.

"Така система має гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї, а також вирішувати загрози, пов’язані з його програмою балістичних ракет та дестабілізуючою діяльністю на регіональному та міжнародному рівнях", – заявив Макрон.

Свободу судноплавства в Ормузькій протоці необхідно відновити якомога швидше, підкреслив також президент Франції.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС обговорюватимуть в понеділок посилення військово-морської місії на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп попередив, що НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.