Макрон озвучил требования к Ирану в телефонном разговоре с президентом страны

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого потребовал прекратить нападения на страны Ближнего Востока и восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Об этом Макрон написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Президент Франции рассказал, что призвал немедленно прекратить недопустимые нападения, которые Иран осуществляет против стран региона – как напрямую, так и через посредников, в частности в Ливане и Ираке.

"Я напомнил ему, что Франция действует исключительно в оборонительных целях, направленных на защиту своих интересов, своих региональных партнеров и свободы судоходства, и что недопустимо, чтобы наша страна становилась объектом нападений", – заявил французский лидер.

Он подчеркнул, что только новая политическая и система безопасности может обеспечить мир и безопасность для всех.

"Такая система должна гарантировать, что Иран никогда не получит ядерного оружия, а также устранять угрозы, связанные с его программой баллистических ракет и дестабилизирующей деятельностью на региональном и международном уровнях", – заявил Макрон.

Свободу судоходства в Ормузском проливе необходимо восстановить как можно скорее, подчеркнул также президент Франции.

