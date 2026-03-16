Макрон озвучил требования к Ирану в телефонном разговоре с президентом страны

Новости — Понедельник, 16 марта 2026, 08:32 — Кристина Бондарева

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого потребовал прекратить нападения на страны Ближнего Востока и восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Об этом Макрон написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Президент Франции рассказал, что призвал немедленно прекратить недопустимые нападения, которые Иран осуществляет против стран региона – как напрямую, так и через посредников, в частности в Ливане и Ираке.

"Я напомнил ему, что Франция действует исключительно в оборонительных целях, направленных на защиту своих интересов, своих региональных партнеров и свободы судоходства, и что недопустимо, чтобы наша страна становилась объектом нападений", – заявил французский лидер.

Он подчеркнул, что только новая политическая и система безопасности может обеспечить мир и безопасность для всех.

"Такая система должна гарантировать, что Иран никогда не получит ядерного оружия, а также устранять угрозы, связанные с его программой баллистических ракет и дестабилизирующей деятельностью на региональном и международном уровнях", – заявил Макрон.

Свободу судоходства в Ормузском проливе необходимо восстановить как можно скорее, подчеркнул также президент Франции.

Напомним, министры иностранных дел ЕС будут обсуждать в понедельник усиление военно-морской миссии на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

