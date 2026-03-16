Глава МЗС Литви: вето Угорщини – це не те, з чим ЄС має миритися 

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернув увагу на неприпустимість угорського вето на тлі блокади Будапештом виділення 90 млрд євро кредиту Україні.

Про це він сказав Playbook від Politico, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС, яка дасть відповідь на те, чи зможе ЄС переконати Угорщину та Словаччину розблокувати вкрай необхідний кредит для України у розмірі 90 млрд євро.

Дипломати сподіваються, що угоду вдасться укласти на саміті Європейської ради, який відбудеться у четвер за участю президентів та прем’єр-міністрів.

Будріс заявив Playbook, що ситуація є неприйнятною і вимагає обговорення права вето.

"Я очікую, що на переговорах на Угорщину буде чинитися тиск, і ми будемо дуже відверті та прямолінійні в тому, що угорське вето – це не те, з чим ми просто маємо змиритися. Ми маємо чинити тиск (на Угорщину), щоб вона переглянула своє вето", – сказав Будріс.

Водночас він зазначив, що ЄС не шукає альтернативних рішень.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у п’ятницю звинуватив країни Балтії у тому, що вони нібито діють за вказівками президента України Володимира Зеленського.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також розкритикував пропозицію Будапешта щодо зняття санкцій з російської нафти через ситуацію на Близькому Сході.