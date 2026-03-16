Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис обратил внимание на недопустимость венгерского вето на фоне блокады Будапештом выделения 90 млрд евро кредита Украине.

Об этом он сказал Playbook от Politico, сообщает "Европейская правда".

В понедельник состоится встреча министров иностранных дел ЕС, которая даст ответ на то, сможет ли ЕС убедить Венгрию и Словакию разблокировать крайне необходимый кредит для Украины в размере 90 млрд евро.

Дипломаты надеются, что соглашение удастся заключить на саммите Европейского совета, который состоится в четверг с участием президентов и премьер-министров.

Будрис заявил Playbook, что ситуация неприемлема и требует обсуждения права вето.

"Я ожидаю, что на переговорах на Венгрию будет оказываться давление, и мы будем очень откровенны и прямолинейны в том, что венгерское вето – это не то, с чем мы просто должны смириться. Мы должны оказывать давление (на Венгрию), чтобы она пересмотрела свое вето", – сказал Будрис.

В то же время он отметил, что ЕС не ищет альтернативных решений.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу обвинил страны Балтии в том, что они якобы действуют по указаниям президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также раскритиковал предложение Будапешта о снятии санкций с российской нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.