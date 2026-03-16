Топдепутат Бундестагу: план швидкого вступу України до ЄС – нереалістичний
Спроби глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн знайти спосіб пришвидшити вступ України до ЄС, водночас полегшуючи процес вступу для інших країн, не матимуть успіху.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Euractiv заявив голова комітету з питань ЄС німецького Бундестагу Антон Гофрайтер.
Німецький депутат від партії "Зелених" заявив, що "ідея Урсули фон дер Ляєн щодо вступу України до ЄС до 2027 року є нереалістичною".
Тижнем раніше фон дер Ляєн скликала послів держав-членів у ЄС, щоб перевірити реакцію на плани пришвидшити процес розширення, надаючи новим членам менше прав, ця пропозиція була рішуче відхилена.
"Те, як вона підготувала і реалізувала це, не було корисним. Той, хто робить щось подібне, спочатку повинен провести багато індивідуальних бесід, щоб зрозуміти, що взагалі можливо", – сказав Гофрайтер.
Україна подала заявку на членство в ЄС одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році і отримала статус кандидата того ж року. Київ наполягає на вступі до 2027 року, але численні столиці ЄС, зокрема Берлін, вже дали зрозуміти, що цей термін є нереалістичним.
"Я відчуваю, що зараз існує розрив між тим, що обіцяє фон дер Ляєн, і тим, що вона може зрештою досягти", – сказав він.
Гофрайтер також нещодавно зустрічався з Мартою Кос, єврокомісаркою з питань розширення, у Берліні, і застеріг, що фон дер Ляєн недостатньо залучає своїх колег-комісарів.
"Я не думаю, що це знак сили; зрештою, це виглядає більше як ознака слабкості для країн-членів", – сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія – за допомогою Угорщини – не змогла блокувати її членство.
Натомість глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.
Раніше "Європейська правда" повідомляла про ініціативу Єврокомісії щодо запровадження нових правил вступу до ЄС держав-кандидатів: