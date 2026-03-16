Попытки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен найти способ ускорить вступление Украины в ЕС, одновременно облегчая процесс вступления для других стран, не будут иметь успеха.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Euractiv заявил председатель комитета по вопросам ЕС немецкого Бундестага Антон Гофрайтер.

Немецкий депутат от партии "Зеленых" заявил, что "идея Урсулы фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС до 2027 года является нереалистичной".

Неделей ранее фон дер Ляйен созвала послов государств-членов в ЕС, чтобы проверить реакцию на планы ускорить процесс расширения, предоставляя новым членам меньше прав, это предложение было решительно отклонено.

"То, как она подготовила и реализовала это, не было полезным. Тот, кто делает что-то подобное, сначала должен провести много индивидуальных бесед, чтобы понять, что вообще возможно", – сказал Гофрайтер.

Украина подала заявку на членство в ЕС сразу после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году и получила статус кандидата в том же году. Киев настаивает на вступлении до 2027 года, но многочисленные столицы ЕС, в частности Берлин, уже дали понять, что этот срок является нереалистичным.

"Я чувствую, что сейчас существует разрыв между тем, что обещает фон дер Ляйен, и тем, что она может в конце концов достичь", – сказал он.

Гофрайтер также недавно встречался с Мартой Кос, еврокомиссаром по вопросам расширения, в Берлине, и предостерег, что фон дер Ляйен недостаточно привлекает своих коллег-комиссаров.

"Я не думаю, что это знак силы; в конце концов, это выглядит больше как признак слабости для стран-членов", – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия – с помощью Венгрии – не смогла блокировать ее членство.

Зато глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.

Ранее "Европейская правда" сообщала об инициативе Еврокомиссии о введении новых правил вступления в ЕС государств-кандидатов: этот вопрос был подробно освещен в эксклюзивном интервью еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос: "Нам не нужен Орбан, чтобы определить требования вступления в ЕС".