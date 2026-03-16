Каллас: ЄС має тиснути на Росію, щоб та перейшла "від імітації до справжніх перемовин"
Європейський Союз замість поступатися максималістським вимогам Росії має посилити тиск на неї, щоб спонукати до справжніх перемовин про мир.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 16 березня.
Каллас наполягає на продовженні тиску ЄС на Росію, у тому числі в енергетичній сфері.
"Росія продемонструвала, що вона насправді не хоче переговорів. Насправді вони посилюють свої атаки на Україну, оскільки прагнуть задовольнити свої максималістські цілі. І оскільки європейці не готові поступатися цим максималістським вимогам, то, звісно – навіщо їм з нами розмовляти? Нашим підходом має бути посилення тиску", – заявила Каллас.
Вона перерахувала важливі для ЄС позиції, де необхідно зберігати тиск: забезпечення дотримання граничної ціни на нафту; застосування чинних санкцій і затвердження нового, 20-го пакета санкцій проти РФ; боротьба з "тіньовим флотом", а також надання кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів.
"Усе це важливо для того, щоб ми чинили тиск на Росію, аби вони перейшли від імітації переговорів до реальних переговорів", – підкреслила головна дипломатка ЄС.
Як повідомляла "Європейська правда", також Каллас заявила, вважає ослаблення США санкцій проти Росії "небезпечним прецедентом".
США, нагадаємо, зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.
В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.