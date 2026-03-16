Каллас: ЕС должен давить на Россию, чтобы та перешла "от имитации к настоящим переговорам"

Европейский Союз вместо того, чтобы уступать максималистским требованиям России, должен усилить давление на нее, чтобы побудить к настоящим переговорам о мире.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 16 марта.

Каллас настаивает на продолжении давления ЕС на Россию, в том числе в энергетической сфере.

"Россия продемонстрировала, что она на самом деле не хочет переговоров. На самом деле они усиливают свои атаки на Украину, поскольку стремятся удовлетворить свои максималистские цели. И поскольку европейцы не готовы уступать этим максималистским требованиям, то, конечно – зачем им с нами разговаривать? Нашим подходом должно быть усиление давления", – заявила Каллас.

Она перечислила важные для ЕС позиции, где необходимо сохранять давление: обеспечение соблюдения предельной цены на нефть; применение существующих санкций и утверждение нового, 20-го пакета санкций против РФ; борьба с "теневым флотом", а также предоставление кредита Украине в размере 90 миллиардов.

"Все это важно для того, чтобы мы оказывали давление на Россию, чтобы они перешли от имитации переговоров к реальным переговорам", – подчеркнула главный дипломат ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", также Каллас заявила, считает ослабление США санкций против России "опасным прецедентом".

США, напомним, сняли санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против российской нефти будут восстановлены как только завершится кризис на Ближнем Востоке.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.