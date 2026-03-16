Польські фани освистали президента, який прийшов на футбольний матч
У Польщі на футбольному матчі в місті Забже освистали президента Кароля Навроцького, який завітав на стадіон разом з лідером румунських ультраправих Джордже Сіміоном.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Матч проходив у місті Забже, що поруч з Катовіце на південному сході країни. Кароль Навроцький прийшов на подію разом з лідером румунських ультраправих Джордже Сіміоном, з яким вони мають приязні стосунки, та дивився матч зі спеціальної трибуни для почесних гостей.
Коли про присутність президента публічно оголосили, з деяких секцій стадіону відреагували свистом.
Кароль Навроцький вже багато років відомий інтересом до футболу та наближеністю до фанатської спільноти. Він відкрито підтримує клуб Lechia Gdańsk.
Нагадаємо, останніми днями у Польщі загострилось політичне протистояння між керівною коаліцією та президентом, якого підтримує найбільша опозиційна партія "Право і справедливість" – через рішення Навроцького накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.
Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.
На тлі цього прем’єр Дональд Туск заявив про "реальну загрозу виходу Польщі з ЄС".
У неділю у Варшаві пройшов протест проти рішення Навроцького.