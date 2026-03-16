Польські фани освистали президента, який прийшов на футбольний матч

У Польщі на футбольному матчі в місті Забже освистали президента Кароля Навроцького, який завітав на стадіон разом з лідером румунських ультраправих Джордже Сіміоном.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Матч проходив у місті Забже, що поруч з Катовіце на південному сході країни. Кароль Навроцький прийшов на подію разом з лідером румунських ультраправих Джордже Сіміоном, з яким вони мають приязні стосунки, та дивився матч зі спеціальної трибуни для почесних гостей.

Коли про присутність президента публічно оголосили, з деяких секцій стадіону відреагували свистом.

Nawrocki wygwizdany przez kibiców na meczu Górnik Zabrze – Raków Częstochowa! pic.twitter.com/45819XRMD5 – Marek Sowa (@SowaMarek) March 15, 2026

Кароль Навроцький вже багато років відомий інтересом до футболу та наближеністю до фанатської спільноти. Він відкрито підтримує клуб Lechia Gdańsk.

Нагадаємо, останніми днями у Польщі загострилось політичне протистояння між керівною коаліцією та президентом, якого підтримує найбільша опозиційна партія "Право і справедливість" – через рішення Навроцького накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

На тлі цього прем’єр Дональд Туск заявив про "реальну загрозу виходу Польщі з ЄС".

У неділю у Варшаві пройшов протест проти рішення Навроцького.