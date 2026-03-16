Польские фаны освистали президента, который пришел на футбольный матч
В Польше на футбольном матче в городе Забже освистали президента Кароля Навроцкого, который пришел на стадион вместе с лидером румынских ультраправых Джордже Симионом.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Матч проходил в городе Забже, что рядом с Катовице на юго-востоке страны. Кароль Навроцкий пришел на событие вместе с лидером румынских ультраправых Джордже Симионом, с которым они поддерживают приятельские отношения, и смотрел матч со специальной трибуны для почетных гостей.
Когда о присутствии президента публично объявили, из некоторых секций стадиона отреагировали свистом.
Кароль Навроцкий уже много лет известен интересом к футболу и близостью к фанатскому сообществу. Он открыто поддерживает клуб Lechia Gdańsk.
Напомним, в последние дни в Польше обострилось политическое противостояние между правящей коалицией и президентом, которого поддерживает крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" – из-за решения Навроцкого наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.
Вместо этого Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.
На фоне этого премьер Дональд Туск заявил о "реальной угрозе выхода Польши из ЕС".
В воскресенье в Варшаве прошел протест против решения Навроцкого.