Орбан звинуватив Європу у відсутності миру в Україні

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан звинуватив європейських партнерів у тому, що їхня допомога Україні стоїть на заваді завершенню війни.

Про це, як пише "Європейська правда", Орбан заявив у відео, опублікованому 16 березня у його Facebook-акаунті.

За його словами, усі знають, що на заваді миру стоять перешкоди – зокрема, те, що "українці хочуть продовжувати війну".

"Вони мають на це право. Хоча цим вони наражають на небезпеку всю Європу, але все ж це їхня країна, їхня боротьба за свободу", – заявив Орбан.

Проте, за його словами, "більшою проблемою є те, що європейці їх у цьому підтримують".

"Якби європейці не стояли за українцями, ті не змогли б продовжувати війну. Давно б уже були переговори, перемир'я і мир. Насправді Європа розпалює вогонь війни навіть проти американців. Якби вони схаменулися, настав би мир", – заявив Орбан.

Нагадаємо, на початку березня лідер РФ Владімір Путін у розмові з Орбаном похвалив його за політику щодо України.

9 березня Орбан заявив, що Угорщина зацікавлена у збереженні України, тому що для угорців важливо, щоб між Росією та Угорщиною "завжди було щось".







