Орбан обвинил Европу в отсутствии мира в Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан обвинил европейских партнеров в том, что их помощь Украине мешает завершению войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Орбан заявил в видео, опубликованном 16 марта в его Facebook-аккаунте.

По его словам, все знают, что на пути мира стоят препятствия – в частности, то, что "украинцы хотят продолжать войну".

"Они имеют на это право. Хотя этим они подвергают опасности всю Европу, но все же это их страна, их борьба за свободу", – заявил Орбан.

Однако, по его словам, "большей проблемой является то, что европейцы их в этом поддерживают".

"Если бы европейцы не стояли за украинцами, те не смогли бы продолжать войну. Давно бы уже были переговоры, перемирие и мир. На самом деле Европа разжигает огонь войны даже против американцев. Если бы они опомнились, наступил бы мир", – заявил Орбан.

Напомним, в начале марта лидер РФ Владимир Путин в разговоре с Орбаном похвалил его за политику в отношении Украины.

9 марта Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в сохранении Украины, потому что для венгров важно, чтобы между Россией и Венгрией "всегда было что-то".