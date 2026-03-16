Качка: доки всі держави ЄС не погодяться, дати вступу України не буде

Україна продовжує переговори про визначення конкретної дати свого вступу до Європейського Союзу, однак остаточне рішення залежить від усіх держав-членів ЄС, а не від Європейської комісії.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів віцепрем'єр з європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, пише "Європейська правда".

За його словами, те, що Єврокомісія та її очільниця Урсула фон дер Ляєн не можуть говорити про дату вступу України, – це абсолютно нормальна позиція.

"Це, до речі, абсолютно нормальна заява від президента Європейської комісії, тому що ці переговори про вступ ми ведемо з державами-членами Європейського Союзу", – зазначив Качка.

Він додав, що Європейська комісія виступає як інституція, яка діє від імені держав-членів.

"Поки всі держави-члени Європейського Союзу не погодяться на певну дату, Комісія взагалі не може в таких категоріях говорити. Я думаю, що ця дискусія має тривати далі, доти, доки ця дата не з'явиться", – пояснив віцепрем'єр.

За його словами, активне впровадження реформ у сфері верховенства права може створити більш оптимістичну атмосферу для прискорення процесу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія – за допомогою Угорщини – не змогла блокувати її членство.

Натомість глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

Раніше "Європейська правда" повідомляла про ініціативу Єврокомісії щодо запровадження нових правил вступу до ЄС держав-кандидатів: це питання було детально висвітлене в ексклюзивному інтерв’ю єврокомісарки з питань розширення Марти Кос: "Нам не потрібен Орбан, щоб визначити вимоги вступу в ЄС".