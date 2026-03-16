Качка: пока все государства ЕС не согласятся, даты вступления Украины не будет
Украина продолжает переговоры об определении конкретной даты своего вступления в Европейский Союз, однако окончательное решение зависит от всех государств-членов ЕС, а не от Европейской комиссии.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, пишет "Европейская правда".
По его словам, то, что Еврокомиссия и ее руководительница Урсула фон дер Ляйен не могут говорить о дате вступления Украины, – это абсолютно нормальная позиция.
"Это, кстати, абсолютно нормальное заявление от президента Европейской комиссии, потому что эти переговоры о вступлении мы ведем с государствами-членами Европейского Союза", – отметил Качка.
Он добавил, что Европейская комиссия выступает как институция, которая действует от имени государств-членов.
"Пока все государства-члены Европейского Союза не согласятся на определенную дату, Комиссия вообще не может в таких категориях говорить. Я думаю, что эта дискуссия должна продолжаться дальше, до тех пор, пока эта дата не появится", – пояснил вице-премьер.
По его словам, активное внедрение реформ в сфере верховенства права может создать более оптимистичную атмосферу для ускорения процесса.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия – с помощью Венгрии – не смогла блокировать ее членство.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.
Ранее "Европейская правда" сообщала об инициативе Еврокомиссии о введении новых правил вступления в ЕС государств-кандидатов.