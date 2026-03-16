В непризнанном Приднестровье говорят о стабилизации ситуации с газом

Власти непризнанного Приднестровья заявили о стабилизации ситуации с поставками газа в регион.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

16 марта так называемый министр экономики непризнанного региона Сергей Оболоник заявил, что теперь энергетическая ситуация "относительно стабильна" и Молдавская ГРЭС снова использует для генерации газ.

По его словам, с 10 марта в школы Приднестровья вернули отопление.

"Учитывая ожидаемое похолодание и текущие поставки газа, после консультаций со специалистами принято решение с середины этой недели снова подать тепло в многоквартирные дома. Возможно, ненадолго, но на достаточное время, чтобы прогреть остывшие помещения", – говорится в объявлении на портале лидера непризнанного региона.

С 4 марта в Приднестровье действовал режим жесткой экономии – в домах выключили отопление и горячую воду, промышленные предприятия остановились. Во власти объяснили это ситуацией на Ближнем Востоке. Однако анонимный источник NewsMaker в Кишиневе говорит, что причиной была задержка расчета за газ.

Перед тем с 18 декабря продолжалось чрезвычайное положение в экономике из-за дефицита газа. Проблемы наблюдались и раньше с конца зимы 2025 года, с тех пор как регион получает газ за российские средства по новой запутанной схеме.

В феврале из-за дефицита газа приостанавливали работу крупные предприятия, а ГРЭС переходила на уголь.

В Кишиневе предлагали поддержку Приднестровью на фоне энергетического кризиса, но отметили, что для этого Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции.