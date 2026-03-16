У Польщі з'ясували ставлення поляків до вето Навроцького на масштабний кредит від ЄС

Поляки розділилися у своїй оцінці щодо рішення президента Кароля Навроцького накласти вето на кредитну програму ЄС SAFE, але противників вето дещо більше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

У четвер Навроцький виступив зі зверненням, у якому повідомив, що не підпише закон про запровадження європейської програми позик SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитних коштів для переозброєння.

Дослідницька лабораторія UCE Research запитала поляків, як вони оцінюють рішення Навроцького щодо вето на закон про SAFE.

На це запитання 22,31% опитаних відповіли "однозначно добре", а ще 12,15% – "скоріше добре". Разом це становить 34,46% позитивних відповідей.

"Безумовно погано" оцінюють це вето 28,79% учасників опитування, а "скоріше погано" – 11,55%. Разом – 40,34% негативних відповідей.

Не мають думки з цього приводу 25,2% опитаних.

Нагадаємо, програма ЄС SAFE стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону.

На цьому тлі Туск заявив у неділю про існування реальної загрози виходу Польщі з Європейського Союзу.

