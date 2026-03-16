В Польше выяснили отношение поляков к вето Навроцкого на масштабный кредит от ЕС

Поляки разделились в своей оценке решения президента Кароля Навроцкого наложить вето на кредитную программу ЕС SAFE, но противников вето несколько больше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

В четверг Навроцкий выступил с обращением, в котором сообщил, что не подпишет закон о введении европейской программы займов SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитных средств для перевооружения.

Исследовательская лаборатория UCE Research спросила поляков, как они оценивают решение Навроцкого о вето на закон о SAFE.

На этот вопрос 22,31% опрошенных ответили "однозначно хорошо", а еще 12,15% – "скорее хорошо". Вместе это составляет 34,46% положительных ответов.

"Безусловно плохо" оценивают это вето 28,79% участников опроса, а "скорее плохо" – 11,55%. Итого – 40,34% отрицательных ответов.

Не имеют мнения по этому поводу 25,2% опрошенных.

Напомним, программа ЕС SAFE стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

После вето польского президента относительно программы SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону.

На этом фоне Туск заявил в воскресенье о существовании реальной угрозы выхода Польши из Европейского Союза.

