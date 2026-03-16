Глава МЗС Німеччини закликав США й Ізраїль визначитись з цілями війни проти Ірану

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Сполучені Штати та Ізраїль чіткіше визначити їхні цілі збройної операції проти Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Spiegel.

Йоганн Вадефуль перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС заявив, що важливо, аби США та Ізраїль надали більше інформації про мету триваючої операції проти Ірану.

"Передусім важливо, щоб США та Ізраїль пояснили, коли вони вважатимуть військові цілі своєї операції досягненими. Там потрібно більше ясності у цьому питанні", – сказав глава МЗС Німеччини.

Минулого тижня Вадефуль і канцлер Фрідріх Мерц висловили скепсис щодо можливості швидкого завершення війни, якого очікує президент США Дональд Трамп.

Як відомо, удари Ірану по країнах Перської затоки призвели до глобального зростання цін на енергоресурси. На тлі цього Трамп дозволив Індії купувати російську нафту, також адміністрація до 11 квітня зняла санкції з російської нафти, яка вже завантажена на танкери.

Головна дипломатка ЄС назвала ослаблення США санкцій проти Росії "небезпечним прецедентом".

За даними ЗМІ, радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

