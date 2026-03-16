Глава МИД Германии призвал США и Израиль определить цели войны против Ирана

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Соединенные Штаты и Израиль четко определить их цели вооруженной операции против Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Spiegel.

Иоганн Вадефуль перед встречей министров иностранных дел стран ЕС заявил, что важно, чтобы США и Израиль предоставили больше информации о целях продолжающейся операции против Ирана.

"Прежде всего важно, чтобы США и Израиль объяснили, когда они будут считать военные цели своей операции достигнутыми. Нам нужно больше ясности в этом вопросе", – сказал глава МИД Германии.

На прошлой неделе Вадефуль и канцлер Фридрих Мерц выразили скепсис относительно возможности быстрого завершения войны, которого ожидает президент США Дональд Трамп.

Как известно, удары Ирана по странам Персидского залива привели к глобальному росту цен на энергоресурсы. На фоне этого Трамп разрешил Индии покупать российскую нефть, также администрация до 11 апреля сняла санкции с российской нефти, которая уже загружена на танкеры.

Главный дипломат ЕС назвала ослабление США санкций против России "опасным прецедентом".

По данным СМИ, советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

