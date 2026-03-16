Опонент Орбана назвав провокацією інцидент з прапором України на мітингу опозиції

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр назвав провокацією появу величезного українського прапора під час ходи у Будапешті 15 березня, організованої його партією.

Про це Мадяр написав у соцмережі Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мадяра, розгортання прапора було спробою провладних активістів дискредитувати марш, організований його політичною силою.

"Керівна партія буквально організувала провокацію з фейковим (українським) прапором за допомогою молоді, яка тісно пов’язана з ними. Чи може ця підла влада опуститися ще нижче? Може", – написав Мадяр.

Як повідомляє видання Telex, подія виглядала як чітко скоординована акція, а не стихійний жест солідарності учасників мітингу. Близько 8-9 осіб раптово забігли в натовп і за командою розгорнули прапор завдовжки 4-5 метрів. Одночасно з появою прапора з’явилися люди з камерами, які знімали подію.

Учасники мітингу зустріли акцію обуренням, намагалися витіснити групу з ходи. Через 1-2 хвилини за спеціальним сигналом (свистком) група згорнула прапор і швидко залишила місце події.

Під час розмови з журналістами учасники акції з прапором спочатку відмовлялися спілкуватися, але один із молодиків коротко зазначив, що вони "висловлюють солідарність з Україною".

Акція з українським прапором тривала лише кілька хвилин, проте її масово висвітлили проурядові ЗМІ, натякаючи, що від маршу опозиціонерів не слід було чекати нічого іншого.

Політики "Фідес" також поділилися цим інцидентом на своїх сторінках у Facebook. Глава МЗС Петер Сійярто написав, що "все говорить само за себе". Він протиставив фото з мітингу партії Орбана, де був розгорнутий великий прапор Угорщини, з фотографією із маршу "Тиси" з прапором України.

Нагадаємо, угорська влада перед виборами 12 квітня активізувала звинувачення на адресу України та "Тиси", нібито Київ фінансує опозиціонерів, щоб позбавити влади Віктора Орбана.

Після нещодавнього затримання українських інкасаторів з боку угорських посадовців лунали вимоги до України пояснити, в чиїх інтересах транспортувалось золото та валюта. Сійярто, зокрема, натякав, що ці кошти були ввезені для фінансування опозиції.

15 березня у Будапешті відбулися дві паралельні демонстрації – партії влади "Фідес" і опозиційної "Тиси".